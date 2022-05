Tra De Luca e Manfredi, il riformismo a Napoli è vivo, morto o x? Risponde Enzo Amendola (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Palazzo delle Arti di Napoli. Sabato mattina. Tempo incerto. Assemblea dell’associazione Volare. Panel con che riproduce una giraffa perché, come spiega il senatore dem Tommaso Nannicini, “bisogna guardare sempre alto, anche e soprattutto in questi tempi”. Il titolo dell’iniziativa è “Il riformismo è morto. Viva il riformismo”. Sottotitolo: “La ricreazione è finita”. Allora: domanda semplice semplice per Enzo Amendola, ex segretario regionale dem, ex ministro, ora sottosegretario agli affari europei del Governo Draghi. Qui a Napoli, fra De Luca e Manfredi, il riformismo è vivo, morto o x? Risposta: “Fra De ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Palazzo delle Arti di. Sabato mattina. Tempo incerto. Assemblea dell’associazione Volare. Panel con che riproduce una giraffa perché, come spiega il senatore dem Tommaso Nannicini, “bisogna guardare sempre alto, anche e soprattutto in questi tempi”. Il titolo dell’iniziativa è “Il. Viva il”. Sottotitolo: “La ricreazione è finita”. Allora: domanda semplice semplice per, ex segretario regionale dem, ex ministro, ora sottosegretario agli affari europei del Governo Draghi. Qui a, fra De, ilo x? Risposta: “Fra De ...

fumettologica : Ci ha lasciato Luca Boschi, tra i più importanti storici italiani di fumetto e animazione, in particolare in ambito… - maliksvoicee : ma perché questa cosa tra Luca e Summer #Summertime - anteprima24 : ** Tra De Luca e Manfredi, il #Riformismo a ##Napoli è vivo, morto o x? Risponde Enzo Amendola **… - luca_carioli : @adrijan_79 110 anni senza aver mai visto la serie A. Tra quelle che non hanno mai raggiunto la promozione nella ma… - luca_pesenti2 : @Cartabellotta Nino, quando parli di 'privatizzazione' a cosa fai riferimento esattamente? Usare il termine in modo… -