Sassuolo e Udinese si dividono la posta | un gol per tempo | finisce 1-1

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 7 maggio 2022) Iltorna a conquistare un risultato positivo dopo tre sconfitte consecutive, l’riscatta il ko contro l’Inter. Non sono mancate le emozioni nel match delle 18 della 36esima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate due squadre che non hanno rinunciato a giocare. Ilsi schiera con Berardi, Scamacca e Raspadori, gli ospiti rispondono con Pussetto e Deulofeu. La gara si sblocca dopo appena 6 minuti, il marcatore è Scamacca che sfrutta una grande manovra di squadra. Pereyra sfiora il pareggio, poi occasioni da una parte e dall’altra. Nel secondobrividi per ilcon Walace che è pericoloso, al 77? arriva il pareggio con Nuytinck. Nel finale il risultato non cambia,1-1.a 47 punti, ...