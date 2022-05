Nessuno tocchi Caino, convegno a Palermo, dichiarazione di Cuffaro (Di sabato 7 maggio 2022) Palermo – “Il carcere non può essere storia di corpi ma deve essere storia di anime e le Istituzioni non possono permettersi di non avere rispetto per i propri figli, perché lo Stato è padre di tutti, anche di coloro che, infrangendo la legge, non gli hanno avuto rispetto”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro, intervenuto al convegno ‘Il carcere inutile e dannoso, basta morte per pena!”, organizzato da ‘Nessuno tocchi Caino’ presso il Centro Padre Nostro, a Palermo. “Non mi sento di dire che il carcere sia totalmente inutile, forse l’ergastolo lo è perché non è sensato parlare di rieducazione di un cittadino se poi quello stesso uomo non avrà mai la speranza di uscire e tornare in libertà. Credo – continua – che lo Stato dovrebbe ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 7 maggio 2022)– “Il carcere non può essere storia di corpi ma deve essere storia di anime e le Istituzioni non possono permettersi di non avere rispetto per i propri figli, perché lo Stato è padre di tutti, anche di coloro che, infrangendo la legge, non gli hanno avuto rispetto”. Lo dichiara il commissario regionale della DC Nuova, Totò, intervenuto al‘Il carcere inutile e dannoso, basta morte per pena!”, organizzato da ‘’ presso il Centro Padre Nostro, a. “Non mi sento di dire che il carcere sia totalmente inutile, forse l’ergastolo lo è perché non è sensato parlare di rieducazione di un cittadino se poi quello stesso uomo non avrà mai la speranza di uscire e tornare in libertà. Credo – continua – che lo Stato dovrebbe ...

