Max Verstappen: “Essere campione in carica ti porta a dare il meglio” (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per il primo Gran Premio di Miami della Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Uno dei protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida è stato Max Verstappen, pilota della Red Bull attuale campione del mondo in carica. Dopo un inizio un po’ titubante, la vettura austriaca sembra aver preso le misure al primo scatto della Ferrari riportandosi in linea di galleggiamento in vista della lotta al titolo iridato dedicato ai piloti. Le parole in conferenza stampa di Max Verstappen “Yuki ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 7 maggio 2022) Tutto pronto per il primo Gran Premio di Miami della Formula 1. Il primo atto ufficiale è andato in scena, come di consueto, con la conferenza stampa dei piloti che hanno presentato l’impegno imminente. Emozioni, speranze, curiosità ed incertezza si mescolano sulle curve e sui rettilinei ancora inesplorati di questo nuovo, grande, appuntamento firmato da Liberty Media. Uno dei protagonisti dell’intervista che ha aperto il lungo weekend della Florida è stato Max, pilota della Red Bull attualedel mondo in. Dopo un inizio un po’ titubante, la vettura austriaca sembra aver preso le misure al primo scatto della Ferrari rindosi in linea di galleggiamento in vista della lotta al titolo iridato dedicato ai piloti. Le parole in conferenza stampa di Max“Yuki ...

Advertising

barellagir : ascoltavo tranquillamente il nuovo album di bad bunny e boom, citazione a max verstappen. mi sta perseguitando - Monygatt65 : Caro Max te l'avevo detto che scegliere il numero 1 porta sfortuna e poi come lo hai ottenuto ( Masi)attento la tua… - infoitsport : F1, Max Verstappen soffre a Miami: principio d’incendio sulla Red Bull! Nuovi problemi di affidabilità? - ParliamoDiNews : Scommesse F1: Leclerc-Verstappen, a Miami quote pari su Snai. Charles e Max ripartono da 2,25, poi il vuoto | JAMMA… - soldatagranata : @mauritosaelemae ALLORA, io me ne intendo super pochissimo di f1, la guardo perché c'è in tv. comunque... non vorre… -