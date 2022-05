Massimo Ranieri cade dal palco e finisce in ospedale | ecco come sta

Leggi su 361magazine

il cantante partenopeo ricoverato all'Cardarelliera impegnato, ieri venerdì 6 maggio, nello spettacolo musicale 'Sogno o son desto' al Teatro Diana di Napoli, quando è stato vittima di un incidente. Secondo i presenti, il cantante partenopeo era al terzo brano e per un piede in fallo è caduto dalla scaletta del, battendo la testa. Prontamente soccorso,è stato condotto all'Cardarelli per i controlli. Le condizioni generali del cantante sono buone e non destano preoccupazioni, tuttavia non sarebbero pochi i traumi subiti. Secondo quanto riportato da NapoliToday, gli è stato riscontrato un trauma cranico e per i dolori alla spalla e al capo è stato sottoposto ad una Tac, che ha evidenziato politraumi.