Advertising

EraldoFR : @Fullmoo31905631 Il problema è che le persone non ricevono la Parola dal Vangelo ma dalla falsa interpretazione dei… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ma tra i pro e i contro i genitori dei piccoli alunni si schierano a favore del. Con una lettera indirizzata alla dirigente scolastica della "Matteo Mari", Mirella Amato, dichiarano di non ...... destinato a un uso privato, è finito invece sui social ed è diventato immediatamente virale: in esso si sente la voce fuori campo di un uomo, probabilmente ilelementare, cherecitando ... Maestro prega in classe "per la Salernitana" Aperta un’inchiesta "Preghiamo per la Salernitana affinché questa volta vinca oggi pomeriggio senza farci soffrire". Poi l’Ave Maria. È il giorno della partita tra Salernitana e Venezia, vinta poi dai padroni di casa all ...Salernonotizie.it è il primo portale online completamente gratuito di Salerno e provincia. Ogni giorno notizie, curiosità, cronaca, sport e rubriche su Salerno, Napoli, Benevento, Avellino e Caserta.