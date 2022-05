Le elezioni in Ossezia del Sud mostrano perché bisogna difendere l’Ucraina da Putin

(Di sabato 7 maggio 2022) Domenica 8 maggio si svolgerà il secondo turno dellepresidenziali indel Sud, una piccola regione separatista della Georgia situata tra le montagne del Caucaso. A sfidarsi ci saranno Anatoly Bibilov, Capo di Stato uscente, alla guida del partitoUnita (gemellato con Russia Unita di Vladimir) e Alan Gagloyev, esponente del partito di opposizione Nykhaz e vincitore a sorpresa del primo turno elettorale. Bibilov ha annunciato che, se verrà rieletto, indirà un referendum per l’unificazione dell’del Sud con la Russia mentre Gagloyev, come ricordato dal sito Civil.ge, è contrario «la posizione dell’opinione pubblica sul tema è già nota». Bibilov è appoggiato dall’establishment governativo russo e anche da Denis Pushilin, a capo della Repubblica ...

Advertising

oggieridomani : I senatori russi parteciperanno all'osservazione del secondo turno delle elezioni presidenziali in Ossezia del Sud,… -

Osservatorio Balcani e Caucaso

Il 28 aprile si terrà il secondo turno dellepresidenziali indel Sud. Potrebbero rivelarsi delledi dubbio valore, non solo perché la piccola repubblica secessionista georgiana è largamente non riconosciuta e quindi le ...Sullo sfondo un possibile referendum di unificazione alla Russia 22/04/2022 - Marilisa Lorusso Il 28 aprile si terrà il secondo turno dellepresidenziali indel Sud. Potrebbero ... Ossezia del Sud: tra ballottaggio per le presidenziali e unificazione alla Russia L’Ossezia del Sud può diventare la nuova Crimea. La regione della Georgia autoproclamatasi indipendente nel 2008 dopo la guerra tra Georgia e Russia, ha tenuto le elezioni parlamentari dove, secondo i ...Anatoly Bibilov ha vinto le elezioni di uno Stato che l'Occidente non ha mai riconosciuto come indipendente ma ritiene parte della Georgia ...