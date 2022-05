Lazio-Samp 2-0 | gol di Patric e ‘perla’ di Luis Alberto

(Di sabato 7 maggio 2022) (Adnkronos) – Labatte ladoria per 2-0 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. Il successo consente ai biancocelesti di salire a 62 punti e di conquistare provvisoriamente il quinto posto in solitudine. I blucerchiati rimangono fermi a 33 punti e perdono la chance di allontanarsi dalla zona retrocessione. Laparte col piede sull’acceleratore creando almeno 3 occasioni nei primi 20 minuti.spaventa Audero già al 4? direttamente da corner. Al 12? lo spagnolo prova a fare centro dalla distanza ma il portiere doriano vigila. Al 20? tentativo di Felipe Anderson, neutralizzato. Il match si accende, le occasioni fioccano da entrambe le parti: mira sbagliata e portieri attenti proteggono lo 0-0. L’equilibrio salta al 41?. Punizione per la, ...

Advertising

infoitsport : Lazio, due squilli per l'Europa League. Patric e Luis Alberto affondano la Samp - infoitsport : Calcio: Samp ko con Patric e Luis Alberto, la Lazio è quinta e avvicina l'Europa League - zazoomblog : La Lazio vede il quinto posto: 2-0 alla Samp quasi fatta per lEuropa - #Lazio #quinto #posto: #quasi #fatta - clubdoria46 : #Moviola del Club, #LazioSampdoria: scusi #Massa ma i cartellini? #samp #sampdoria - filuppomartini : RT @salomone_l: Il mago spagnolo fa sparire la Samp e la Lazio avvicina l’Europa. Che stadio finalmente con i prezzi più bassi. Nord e Teve… -

Lazzari inventa, Luis Alberto chiude i conti Laè tornata in campo determinata subito a chiudere i giochi ma lasi è difesa con le unghie, rendendosi anche pericolosa in ripartenza con ...Laottiene tre punti preziosissimi in chiave Europa League contro la Sampdoria all'Olimpico, allungando sulla Roma: in attesa che i giallorossi giochino contro la Fiorentina, i biancocelesti ...LAZIO - SAMPDORIA SONDAGGIO - La Lazio batte la Sampdoria e lancia un segnale alle dirette concorrenti per l'Europa. La squadra di Sarri si aggiudica il match con un gol per tempo: ...Successo importante per la Lazio, che batte allo stadio Olimpico la Sampdoria di Marco Giampaolo per due reti a zero. Biancocelesti che ora potranno già concentrarsi sulla prossima gara contro i ...