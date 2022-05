Juric | “Abbiamo fatto una partita media | ci sono state cose buone a tratti ma mi aspettavo di più in generale”

Advertising

infoitsport : Torino, Juric: “Abbiamo dato qualcosa di troppo al Napoli” - zazoomblog : Torino Juric: “Potevamo fare di più e abbiamo concesso troppo al Napoli” - #Torino #Juric: #“Potevamo #abbiamo - allgoalsnapoli : VIDEO - Juric a Dazn: “Dovevamo fare molto meglio, abbiamo concesso troppo al Napoli” #forzanapolisempre… - anteprima24 : ** #Torino, #Juric: 'Potevamo fare di più e abbiamo concesso troppo al ##Napoli' ** - Ftbnews24 : Torino-Napoli, Juric amareggiato: “Abbiamo fatto una partita media, mi aspettavo di più” #SerieA -

L'allenatore dei granata, Ivan, ha rilasciato le dichiarazioni post gara ai microfoni di DAZN : LA PARTITA - Non male oggi, ma non bene. Una partita media.fatto bene a tratti, ma mi ...'Oggi è stata una partita media, certe cose lefatte bene e altre mi aspettavo di più.lasciato troppo spazio al Napoli'. Lo ha detto I van, allenatore del Torino, parlando a Dazn dopo la sconfitta contro il Napoli. ' Le ambizioni Deve decidere la società, è stato un anno ..."Non abbiamo male, ma neanche bene - ha commentato Ivan Juric a DAZN a fine partita -. Certe cose le abbiamo fatte bene, mentre altre potevamo fare di più e abbiamo concesso troppo al Napoli. Non male ...TORINO - Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in Press Conference dopo la sconfitta col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": "La squadra ha dato tutto. Non e' andato benissim ...