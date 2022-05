Giro d’Italia 2022, steccano Giulio Ciccone e Lorenzo Fortunato. Prosegue l’allergia alla cronometro (Di sabato 7 maggio 2022) Il Giro d’Italia è appena iniziato, ma le prime due tappe ci hanno già dato qualche piccola indicazione sul possibile andamento delle tre settimane. In chiave azzurra si sapeva che, ragionando in termini di classifica generale, le possibilità di successo o di piazzamento erano molto ridotte, con le speranza affidate sostanzialmente a tre uomini: Vincenzo Nibali, Giulio Ciccone e Lorenzo Fortunato. Se da parte dello Squalo è arrivata la piacevole sorpresa (ma forse poi neanche così sorprendente) di una ottima cronometro, conclusa al 12° posto, a soli 19? da uno stratosferico Simon Yates, purtroppo da parte dei due più giovani colleghi sono giunte tristi conferme riguardo una vera e propria idiosincrasia verso le prove contro il tempo. Giulio ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Ilè appena iniziato, ma le prime due tappe ci hanno già dato qualche piccola indicazione sul possibile andamento delle tre settimane. In chiave azzurra si sapeva che, ragionando in termini di classifica generale, le possibilità di successo o di piazzamento erano molto ridotte, con le speranza affidate sostanzialmente a tre uomini: Vincenzo Nibali,. Se da parte dello Squalo è arrivata la piacevole sorpresa (ma forse poi neanche così sorprendente) di una ottima, conclusa al 12° posto, a soli 19? da uno stratosferico Simon Yates, purtroppo da parte dei due più giovani colleghi sono giunte tristi conferme riguardo una vera e propria idiosincrasia verso le prove contro il tempo....

