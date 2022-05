Come sta Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco e il ricovero | VIDEO (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente ieri per il famoso cantante Massimo Ranieri che durante il suo spettacolo al teatro Diana a Napoli è caduto dal palco. Ecco quali sono le sue condizioni ora dopo il ricovero all’ospedale Cardarelli. Come sta Massimo Ranieri dopo la caduta dal palco e il ricovero VIDEO La caduta, spiega l’agenzia AGI non sarebbe riconducibile ad un malore ma a una distrazione: durante la sua esibizione nello show “Sogno o son desto” l’artista che a breve compirà 71 anni avrebbe messo un piede in fallo scendendo la scaletta che collega il palco con la platea. Ranieri è caduto di schiena e l’impatto gli ha causato un ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) Brutto incidente ieri per il famoso cantanteche durante il suo spettacolo al teatro Diana a Napoli è caduto dal. Ecco quali sono le sue condizioni orailall’ospedale Cardarelli.staladale ilLa, spiega l’agenzia AGI non sarebbe riconducibile ad un malore ma a una distrazione: durante la sua esibizione nello show “Sogno o son desto” l’artista che a breve compirà 71 anni avrebbe messo un piede in fallo scendendo la scaletta che collega ilcon la platea.è caduto di schiena e l’impatto gli ha causato un ...

