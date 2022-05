Atletica: Jacobs in ospedale, non gareggia a Nairobi (Di sabato 7 maggio 2022) Per il campione olimpico problemi gastrointestinali, in osservazione al Pronto Soccorso ROMA - Marcell Jacobs non correrà oggi pomeriggio a Nairobi nei 100 metri. È la decisione che il campione ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 7 maggio 2022) Per il campione olimpico problemi gastrointestinali, in osservazione al Pronto Soccorso ROMA - Marcellnon correrà oggi pomeriggio anei 100 metri. È la decisione che il campione ...

