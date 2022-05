Ambasciata Usa a Mosca: "Evitare raduni pubblici il 9 maggio" (Di sabato 7 maggio 2022) L'Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca invitano i cittadini americani ad "Evitare i raduni pubblici" in Russia in occasione del Giorno della Vittoria lunedì prossimo. "Le celebrazioni annuali per il Giorno della Vittoria... Leggi su europa.today (Di sabato 7 maggio 2022) L'degli Stati Uniti ainvitano i cittadini americani ad "" in Russia in occasione del Giorno della Vittoria lunedì prossimo. "Le celebrazioni annuali per il Giorno della Vittoria...

Advertising

carcarlo28 : RT @busettodavide: 7 maggio 1999. Durante i criminali bombardamenti della #NATO in #Jugoslavia cinque missili #USA colpiscono l'ambasciata… - emazzzzzzzz : RT @busettodavide: 7 maggio 1999. Durante i criminali bombardamenti della #NATO in #Jugoslavia cinque missili #USA colpiscono l'ambasciata… - Bolpet : RT @busettodavide: 7 maggio 1999. Durante i criminali bombardamenti della #NATO in #Jugoslavia cinque missili #USA colpiscono l'ambasciata… - prolasssata : @Rita19034155 I fatti restano tali però. E l’anda e rivieni all’ambasciata usa del m5s sono tali. - coriolanogiorgi : RT @busettodavide: 7 maggio 1999. Durante i criminali bombardamenti della #NATO in #Jugoslavia cinque missili #USA colpiscono l'ambasciata… -