Alessandro Benetton | “Per la tragedia del ponte Morandi dovevamo chiedere subito scusa”

(Di sabato 7 maggio 2022) Si racconta a cuore aperto. Nel suo libro, La Traiettoria – in uscita il 10 maggio – in cui ripercorre i 58 anni di vita, e a Verissimo, dove sabato 7 maggio torna a parlare anche delladel, in cui persero la vita 43 persone: “Ho avuto l’occasione di dire

Advertising

zazoomblog : Alessandro Benetton a Verissimo:”la tragedia del ponte Morandi peserà sempre sulla nostra famiglia” - #Alessandro… - Primaonline : Alessandro Benetton oltre ai social un libro - 6RandolphCarter : @Dania P.S. La citazione a cui ho reagito travisa completamente lo spirito con cui è stata rilasciata l'intervista,… - DonnaGlamour : Alessandro Benetton: tutto quello che c’è da sapere sull’imprenditore italiano - lavocedigenova : Alessandro Benetton, 'Per il crollo del ponte Morandi avremmo dovuto subito chiedere scusa' -

Per la prima volta nello studio del t alk show di Canale5 , il manage rsi racconta a tuttotondo. Spazio a l'ex concorrente di Grande Fratello Vip , Manuel Bortuzzo , che parlerà ...è un imprenditore molto conosciuto in Italia ma anche all'estero per i suoi diversi ed importanti investimenti così L'articolo, chi è: oggi, moglie, nuova ...Alessandro Benetton ospite di Verissimo per presentare il suo libro La Traiettoria. L'imprenditore racconta: "disperato tentativo di preservare la memoria".Verissimo, anticipazioni e ospiti della puntata di sabato 7 maggio 2022 su Canale 5. Scopri di più, tutte le informazioni nel dettaglio ...