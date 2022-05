A che ora parte Vincenzo Nibali nella cronometro di Budapest? Startlist Giro d’Italia 2022, programma, tv (Di sabato 7 maggio 2022) Prima cronometro del Giro d’Italia, che però… non va in scena in Italia. Saranno 9.2 km che i corridori percorreranno oggi sulle strade di Budapest, capitale dell’Ungheria, che fino a domani ospiterà la carovana rosa, con Mathieu van der Poel già titolare della maglia di leader. Si tratterà di un percorso che per larga parte è pianeggiante, e poi, negli ultimi 1300 metri, si inerpica, e anche se la pendenza media è del 4,9% ci sono i primi 200 metri che arrivano fino al 10% con massimo del 14%. Tutto da osservare con attenzione, dunque. Vincenzo Nibali sa di dover forzatamente limitare i danni, mentre van der Poel può legittimamente pensare di tenersi il simbolo del primato. Per la vittoria di tappa atteso il portoghese Joao Almeida. La cronometro di ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Primadel, che però… non va in scena in Italia. Saranno 9.2 km che i corridori percorreranno oggi sulle strade di, capitale dell’Ungheria, che fino a domani ospiterà la carovana rosa, con Mathieu van der Poel già titolare della maglia di leader. Si tratterà di un percorso che per largaè pianeggiante, e poi, negli ultimi 1300 metri, si inerpica, e anche se la pendenza media è del 4,9% ci sono i primi 200 metri che arrivano fino al 10% con massimo del 14%. Tutto da osservare con attenzione, dunque.sa di dover forzatamente limitare i danni, mentre van der Poel può legittimamente pensare di tenersi il simbolo del primato. Per la vittoria di tappa atteso il portoghese Joao Almeida. Ladi ...

