Una bellissima festa del SS. Crocifisso, ma quanto è costata ai monrealesi? (Di venerdì 6 maggio 2022) Cè chi lancia sondaggi su Facebook per scoprire quale dei giochi d'artificio proposti, sia piaciuto di più: quello sparato in piazza, quello di Monte Caputo, o quello offerto allo Spasimo. C'è chi ricorda ancora qualche battuta di Sasà Selvaggio, chi riascolta su Spotify un brano dei The Kolors. E vogliamo parlare delle fontane danzanti che hanno tenuto con il fiato sospeso tutti i presenti? Ancora si respira a Monreale l'aria della festa del SS. Crocifisso, quella 396esima edizione tanto desiderata dopo due anni di assenza, e che verrà ricordata come tra le più belle degli ultimi anni. Tantissime persone riversate per le strade, locali affollati, spettacoli pieni di spettatori, lunghi e scroscianti applausi, ed ancora giochi d'artificio, bande musicali, gruppi folkloristici, luminarie. Certamente una festa che ha sorpreso in tanti ...

