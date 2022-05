Roma, Mourinho è il re delle finali europee (Di venerdì 6 maggio 2022) Roma - Leicester 1 - 0: Abraham porta i giallorossi in finale di Conference Roma, 6 maggio 2022 - Jose Mourinho è sempre di più nella storia del calcio europeo: ieri sera con la sua Roma ha raggiunto ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022)- Leicester 1 - 0: Abraham porta i giallorossi in finale di Conference, 6 maggio 2022 - Joseè sempre di più nella storia del calcio europeo: ieri sera con la suaha raggiunto ...

FBiasin : Ennesima finale per #Mourinho che in qualche modo ha già vinto, perché se il tuo stadio è sempre pieno (e quest’ann… - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLCFC ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #UECL #ASRoma - OptaPaolo : 4 - José Mourinho è il primo allenatore a raggiungere la finale di una grande competizione europea con quattro squa… - IpnoRo5po : #Mourinho deve diventare il nostro Ferguson @friedkingroup Forza Roma ???? - NinoSaltato : RT @capuanogio: La #Roma siamo un po' tutti noi... #ConferenceLeague -