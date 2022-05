"Per me ha c...". Lo schiaffone ad Ancelotti. Massacrato dopo l'impresa: chi è il suo nemico numero uno (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo conosciamo per il suo talento in A, ma anche per le uscite a vuoto dentro e fuori dal campo. Ora, però, Antonio Cassano fa parlare di sé anche per alcune dichiarazioni al vetriolo nel consueto appuntamento della Bobo Tv. Se poco tempo fa il barese ex Milan e Inter aveva attaccato l'ex Lazio Paolo di Canio per le sue critiche a Leo Messi, ora prende di mira Carlo Ancelotti, che mercoledì, con il suo Real, si è preso la finale di Champions battendo al Bernabeu il Manchester City di Pep Guardiola. "Tiri in porta fino all'89°, zero, senza se e senza ma — ha tuonato — Vince 1-0 il City, clamorosa occasione di Grealish sulla linea di porta e il Real si salva, poi miracolo di Courtois con i tacchetti ma soprattutto ancora due occasioni clamorose e poi all'89° succede quello che deve succedere". Cassano: “Ancelotti? Spinto anche da un gran c…” E ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Lo conosciamo per il suo talento in A, ma anche per le uscite a vuoto dentro e fuori dal campo. Ora, però, Antonio Cassano fa parlare di sé anche per alcune dichiarazioni al vetriolo nel consueto appuntamento della Bobo Tv. Se poco tempo fa il barese ex Milan e Inter aveva attaccato l'ex Lazio Paolo di Canio per le sue critiche a Leo Messi, ora prende di mira Carlo, che mercoledì, con il suo Real, si è preso la finale di Champions battendo al Bernabeu il Manchester City di Pep Guardiola. "Tiri in porta fino all'89°, zero, senza se e senza ma — ha tuonato — Vince 1-0 il City, clamorosa occasione di Grealish sulla linea di porta e il Real si salva, poi miracolo di Courtois con i tacchetti ma soprattutto ancora due occasioni clamorose e poi all'89° succede quello che deve succedere". Cassano: “? Spinto anche da un gran c…” E ...

