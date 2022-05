“Pechino Express”: ecco i finalisti di questa edizione (Di venerdì 6 maggio 2022) La finale avrà tappa a Dubai Sta quasi terminando il viaggio di “Pechino Express” e delle coppie impegnate in questa edizione. Nella penultima tappa in gara i concorrenti si sono contesi la finalissima. Guidati da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno viaggiato per 493 km da Ras Al Khaimah ad Abu Dhabi. Al traguardo finale, i primi classificati, I Pazzeschi, hanno scelto di eliminare la coppia Italia-Brasile. La busta era eliminatoria e quindi, Nikita ed Helena, due delle protagoniste più forti di questa edizione e tra le favorite abbandonano il gioco. L’avventura negli Emirati Arabi è cominciata a suon di musica: i concorrenti hanno dovuto imparare e riprodurre un tradizionale canto di benvenuto locale. Grazie a questa mini prova hanno guadagnato ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 6 maggio 2022) La finale avrà tappa a Dubai Sta quasi terminando il viaggio di “” e delle coppie impegnate in. Nella penultima tappa in gara i concorrenti si sono contesi la finalissima. Guidati da Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, hanno viaggiato per 493 km da Ras Al Khaimah ad Abu Dhabi. Al traguardo finale, i primi classificati, I Pazzeschi, hanno scelto di eliminare la coppia Italia-Brasile. La busta era eliminatoria e quindi, Nikita ed Helena, due delle protagoniste più forti die tra le favorite abbandonano il gioco. L’avventura negli Emirati Arabi è cominciata a suon di musica: i concorrenti hanno dovuto imparare e riprodurre un tradizionale canto di benvenuto locale. Grazie amini prova hanno guadagnato ...

Advertising

__piena : Tra schivare spoiler di Pechino Express e di Dr. Strange faccio prima a buttare via il telefono fino a domani sera - 1971marco28 : @BugattiCristian Ciao bugo complimenti per la tua avventura a pechino express...bravo .. presumo un' esperienza in… - TINY00NGI : ok è tempo di recuperare pechino express, incrocio le dita per le mie due coppie prefe ???????????? - iamiikaz : Mi sono spoilerata l'eliminato di Pechino Express, devo vedere SUBITO la puntata di ieri - kit3mmu0rt : Mi sono fatta lo spoiler migliore della vita su Pechino express godo come una puttana -