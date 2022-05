Luigi ed Alex di Amici | dopo le litigate torna la pace

Leggi su biccy

(Di venerdì 6 maggio 2022)aver passato i primi mesi ad21 da buoni, nelle ultime settimane qualcosa si è rotto traStrangis ed. I due hanno discusso in più occasioni, come quandoha accusato l’ex amico di sparlare di lui. “Avere pareri è un contro, mettersi in mezzo è un altro. Tu parli di dire le cose in faccia e le dici dietro. Ho scoperto che vai a dire che non scrivo i testi. Poi ha detto che non dico mai i miei pareri. parli di me, ma con gli altri. Pensa più a te stesso e non alle altre persone. Io non potevo difendermi perché non ero lì quando sparlavi. Io penso al mio. C’è sempre quel velo di superiorità nel dire le cose. A volte ostenti un pò troppo. Tu dici di leggere tra le righe i miei pensieri, io ti dico che risulti spocchioso…magari non lo sei…ma per come parli ...