La donna sparita dal pronto soccorso e ritrovata in un campo sporca e senza scarpe (Di venerdì 6 maggio 2022) È scomparsa nel nulla per alcune ore. L'hanno ritrovata poi in un campo, fortunatamente in buone condizioni di salute. "Giallo" all'ospedale Humanitas di Milano, dove una paziente affetta da Alzheimer è scomparsa dal... Leggi su today (Di venerdì 6 maggio 2022) È scomparsa nel nulla per alcune ore. L'hannopoi in un, fortunatamente in buone condizioni di salute. "Giallo" all'ospedale Humanitas di Milano, dove una paziente affetta da Alzheimer è scomparsa dal...

Advertising

La_Prealpina : Rintracciata la donna sparita due settimane fa - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Guardia carceraria donna fugge con un #detenuto, si cerca la copp… - Isabell66806314 : @myrtamerlino Non c’è donna che io stimi più di lei. Se ce ne fossero di più di esseri umani così, la feccia che co… - emmabaccaglio : Piovono #refusando x @FChiusaroli #scritturebrevi ?????? Guardia carceraria donna fugge con un #detenuto, si cerca la… - somerkeygraham : - non può passare per vittima! Una donna che ancora pensa di aver fatto tutto bene e non si pente di niente, scherz… -