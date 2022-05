Inter - Empoli 4 - 2: rimonta nel segno di Lautaro. Nerazzuri primi in classifica (Di venerdì 6 maggio 2022) Lautaro Martinez Milano, 6 maggio 2022 - Il filo sottile che c'è tra il burrone e la vetta. L'Inter rischia grosso in casa contro l'Empoli e precipita agli inferi prima di risalire grazie a Lautaro ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022)Martinez Milano, 6 maggio 2022 - Il filo sottile che c'è tra il burrone e la vetta. L'rischia grosso in casa contro l'e precipita agli inferi prima di risalire grazie a...

Advertising

brfootball : 28’—Inter 0-2 Empoli 40’—Inter 1-2 Empoli 45’—Inter 2-2 Empoli Inter level it in five minutes ?? (via… - SuperSportTV : 5' Inter 0-1 ???????????? 28' Inter 0-2 ???????????? 40' ?????????? 1-2 Empoli 45' ?????????? 2-2 Empoli 64' ?????????? 3-2 Empoli 94' ??????????… - Inter : ?? | NUMBERS powered by @StarCasinoSport Mancano poco più di 24 ore ad #InterEmpoli ?? Pensi di sapere tutto? ?? abb… - DanielettoD : @Draggeo95 Prende la palla, è il giocatore dell'empoli che calcia il piede di quello dell'Inter sulla continuazione dell'azione motoria. - AlexFlorensius : RT @InterMilanIndo_: FT: INTER 4-2 Empoli ? O.G. ?? Lautaro ? Sanchez -