Advertising

juventusfc : Comincia la conferenza stampa di Mister Allegri alla vigilia di #GenoaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - ilbianconerocom : Genoa-Juve LIVE, le FORMAZIONI UFFICIALI: Kean e Cuadrado dal 1' - CalcioOggi : LIVE Genoa-Juve: le formazioni ufficiali | La Diretta - La Gazzetta dello Sport - gilnar76 : Genoa Juve LIVE: bianconeri arrivati a Marassi #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - Andrea_mrt97 : @Frances47805166 @romeoagresti @GoalItalia Un campo difficile solo quando gioca la Juve a quanto pure ?? Tutti feno… -

Da una parte un Genoa disperato e chiamato a vincerle tutte per ritornare in una zona salvezza lontana 4 punti. Dall'altra una Juventus che ha ormai conquistato il piazzamento in Champions e non ha ...La Juventus è infatti ad un solo punto dal Napoli ... Sanguinosa, infatti, la sconfitta nel derby con la Sampdoria per il Genoa, ora costretto a vincere le tre gare rimanente per tenere accesa la ...