Fdi risulta il partito più gettonato dagli italiani? E Formigli lancia subito l’allarme ‘camice nere’ La Meloni | “Un simpatico siparietto” VIDEO

Il prossimo 12 giugno nel Paese avrà luogo una mini tornata elettorale che, se non altro, servirà da spunto per il 'discorso in divenire' quando, il prossimo anno, finalmente si andrà a votare per rinnovare il governo. Ora, accade che già diverse settimane, nei vari sondaggi effettuati, il partito di Giorgia Meloni risulti al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani. Con Fdi 'convintamente' all'opposizione, la Meloni – tra l'altro reduce dal seguitissimo 'congresso ' milanese – ha dato lezioni di coerenza, evitando le situazioni di 'facile consenso' (oggi potrebbe infatti essere tranquillamente il sindaco di Roma) e, soprattutto, sta lavorando duramente per smarcarsi dal 'folclore nostalgico' ormai utile soltanto alla propaganda delle sinistre. Insomma un 'osso duro' la Meloni, che ora ...

