Delega fiscale | Letta | “Un teatrino di Salvini | solo scena”

LODI – Sulla Delega fiscale il confronto tra centrodestra e governo è stato "solo teatrino, propaganda, scena". È il giudizio di Enrico Letta, segretario del Pd, che riassume così la vicenda: "Draghi, due mesi fa, ha detto che non saliranno le tasse sulla casa. Salvini ha detto 'Ah saliranno le tasse sulla casa'. Ieri Draghi ha incontrato Salvini, gli ha detto che non saliranno le tasse sulla casa e Salvini è uscito e ha detto 'Abbiamo ottenuto che non saliranno le tasse sulla casa'. Questi sono teatrini che non cambiano di una virgola la sostanza delle cose". Il Pd invece, ha rivendicato Letta arrivando ad una iniziativa a Lodi a sostegno del candidato sindaco Andrea Furegato, "fin dall'inizio ha detto che per noi la ...

