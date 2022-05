Contro l’Opera San Francesco ho vinto tutte le querele: ora continuerò la mia lotta di civiltà (Di venerdì 6 maggio 2022) Molti anni fa scrissi che mi pareva strano che la Prefettura di Milano potesse far partecipare e vincere per ben due volte il direttore delle opere di una Fondazione che, contemporaneamente, era indagato per ammanco alle casse dei frati minori, costituitisi parte civile, di 23 milioni di euro di donazioni. Lui vinse i bandi, il suo processo si chiuse per prescrizione, i soldi spariti forse insieme ad un signore laico, anch’esso indagato ma trovato impiccato. I suoi superiori lo ridussero allo stato laicale dopo la sentenza di prescrizione che non rifiutò. Io che scrissi cinque articoli fui querelato per tre e condannato per uno in primo grado. Il 4 maggio vengo assolto in appello anche per l’ultimo, dopo cinque anni di pensieri e sofferenze. Esse troveranno sollievo solo dopo il risarcimento danni che chiederò in sede civile al finto frate, da dare interamente in beneficenza. Ora io ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 maggio 2022) Molti anni fa scrissi che mi pareva strano che la Prefettura di Milano potesse far partecipare e vincere per ben due volte il direttore delle opere di una Fondazione che, contemporaneamente, era indagato per ammanco alle casse dei frati minori, costituitisi parte civile, di 23 milioni di euro di donazioni. Lui vinse i bandi, il suo processo si chiuse per prescrizione, i soldi spariti forse insieme ad un signore laico, anch’esso indagato ma trovato impiccato. I suoi superiori lo ridussero allo stato laicale dopo la sentenza di prescrizione che non rifiutò. Io che scrissi cinque articoli fui querelato per tre e condannato per uno in primo grado. Il 4 maggio vengo assolto in appello anche per l’ultimo, dopo cinque anni di pensieri e sofferenze. Esse troveranno sollievo solo dopo il risarcimento danni che chiederò in sede civile al finto frate, da dare interamente in beneficenza. Ora io ...

