Come sta Eva Henger: rischio infezione a un braccio. «Se mia figlia fosse stata in auto, sarebbe morta» (Di venerdì 6 maggio 2022) Eva Henger è stata operata d?urgenza a causa di una possibile infezione al braccio. La donna, che ha riportato fratture in tutto il corpo, rischiava la setticemia in seguito... Leggi su leggo (Di venerdì 6 maggio 2022) Evaoperata d?urgenza a causa di una possibileal. La donna, che ha riportato fratture in tutto il corpo, rischiava la setticemia in seguito...

Advertising

_Nico_Piro_ : Segreti di pulcinella svelati...perchè proprio ora? Ipotesi: Parte degli apparati Usa hanno capito che Biden sta an… - _Nico_Piro_ : #6maggio a @radioanchio scappa indiscrezione ?? sta per uscire mio libro 'Maledetti Pacifisti' Come difendersi dal… - marattin : Mattinata di incontri a Milano. Mi ha fatto particolarmente piacere però che il primo sia stato con una giovane don… - kekkajumped : @oliviasdani lo so amo, come lo sono i nostri mi faceva ridere sta cosa e basta???? - affari_politici : Ma l'ungherese Orban da che parte sta? E Angela Merkel è davvero scomparsa come tutti credono? -