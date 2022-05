Cobra Kai 5 arriva su Netflix a settembre | il primo teaser trailer ricco d’azione

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 6 maggio 2022)Kai 5 uscirà il 9su, come rivelato neldi azione appena rilasciato dallo streamer. Il video vede la storia ripartire dopo gli eventi del finale della stagione 4, in cui Tory Nichols (Peyton List) si è affermata come la campionessa del Campionato Annuale di Karate All Valley ottenendo una vittoria importante per il suo dojo,Kai. Ma in realtà la sua è una vittoria fasulla, come ha scoperto solo nelle battute finali della scorsa stagione, quando ha sentito Terry Silver (Thomas Ian Griffith) ammettere di aver manipolato i risultati. A giudicare daldiKai 5 sembra che l’inganno non sia stato rivelato, o perlomeno ciò non avverrà subito. Ecco la sinossi della nuova ...