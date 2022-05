Anticipazioni Uomini e Donne del 06/05/22: ospite in studio un’amata coppia nata quest’anno (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Maria De Filippi, coadiuvata come di consueto da Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha accolto negli studi di Cinecittà la registrazione delle vicende che coinvolgono le dame e i cavalieri del parterre maschile e femminile. Ecco le Anticipazioni più rilevanti fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram: Trono Classico: Nella registrazione di oggi non c’è stata nessuna scelta. Luca e Veronica non sono neanche entrati, perciò non si è parlato del classico. Trono Over: Nessun nuovo cavaliere per Gemma. Infatti non si è parlato di lei. Prosegue la conoscenza tra Ida e Marco. Solite discussioni tra lei e Tina, Ospiti in studio Isabella e Fabio: i due annunciano che si sposeranno! Si registra anche domani. L'articolo ... Leggi su isaechia (Di venerdì 6 maggio 2022) Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di. Maria De Filippi, coadiuvata come di consueto da Tina Cipollari e Gianni Sperti, ha accolto negli studi di Cinecittà la registrazione delle vicende che coinvolgono le dame e i cavalieri del parterre maschile e femminile. Ecco lepiù rilevanti fornite da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram: Trono Classico: Nella registrazione di oggi non c’è stata nessuna scelta. Luca e Veronica non sono neanche entrati, perciò non si è parlato del classico. Trono Over: Nessun nuovo cavaliere per Gemma. Infatti non si è parlato di lei. Prosegue la conoscenza tra Ida e Marco. Solite discussioni tra lei e Tina, Ospiti inIsabella e Fabio: i due annunciano che si sposeranno! Si registra anche domani. L'articolo ...

Advertising

MondoTV241 : Anticipazioni Uomini e Donne, ospiti Isabella e Fabio per un annuncio, discussioni tra Ida e Tina #uominiedonne - IsaeChia : Anticipazioni #UominieDonne del 6/05/22: ospite in studio un’amata coppia nata quest’anno Ecco cosa è successo ne… - infoitcultura : Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 6 maggio 2022: due di picche per Riccardo? e Luca Salatino? - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 6 maggio: Ida Platano vuota il sacco su Riccardo Guarnieri, i reali sentimenti - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e Donne: tutto sulla puntata di oggi 6 maggio -