Tutto su Proof dei BTS | una raccolta con 3 inediti | data di uscita e trailer

Arriva Proof dei BTS, la nuova raccolta che i Bangtan Boys pubblicano per celebrare i loro successi e ringraziare i fan per l'affetto e il supporto. Il settetto di Seul aveva già creato hype durane la residency a Las Vegas, quando sullo schermo alle loro spalle era spuntata la data di pubblicazione del triplo volume e lo slogan: "We are bulletProof", letteralmente: "Siamo antiproiettili". Proof dei BTS Oggi la raccolta ha un nome e una data definitiva: Proof dei BTS uscirà il 10 giugno 2022. La band di Seul ha anche rilasciato indizi sulla tracklist attraverso un video criptico pubblicato sui social. I Bangtan Boys hanno scelto il mese di giugno è il mese in cui ricorre il nono anniversario della band. In questa raccolta di 3 CD ...

BTS, il nuovo album è un'antologia con tre nuove tracce Un ottimo modo per la band e per i fan di tutto il mondo, per guardare fino dove hanno portato gli sforzi passati. L'antologia Proof sarà composta da ben tre CD, tra vecchie tracce e tre nuove canzoni.