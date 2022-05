“Stanno così”. Brutta voce su Arisa e Vito Coppola: “Altro che convivenza”. E i fan non ci credono ancora (Di giovedì 5 maggio 2022) Potrebbe esserci della maretta tra Arisa e Vito Coppola. I due, che sembrano così affiatati (e innamorati, per qualcuno), sembra stiano attraversando un momento di crisi. Come è arcinoto, i due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda sulla Rai. Tra l’Altro i due hanno vinto la scorsa edizione e in tanti hanno sperato in ‘qualcosa’ di più di una splendida amicizia. Ma da quello che riporta il settimanale Oggi, Arisa e Vito Coppola sarebbero in quella che comunemente viene chiamata pausa di riflessione. Da quello che riporta il settimanale, i due avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. Da quello che si sa poi, Arisa in questo momento sta vivendo da sola ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Potrebbe esserci della maretta tra. I due, che sembranoaffiatati (e innamorati, per qualcuno), sembra stiano attraversando un momento di crisi. Come è arcinoto, i due si sono conosciuti a Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci in onda sulla Rai. Tra l’i due hanno vinto la scorsa edizione e in tanti hanno sperato in ‘qualcosa’ di più di una splendida amicizia. Ma da quello che riporta il settimanale Oggi,sarebbero in quella che comunemente viene chiamata pausa di riflessione. Da quello che riporta il settimanale, i due avrebbero avuto degli screzi che li avrebbero, almeno per ora, allontanati. Da quello che si sa poi,in questo momento sta vivendo da sola ...

Advertising

GiovaQuez : Tocci (notare la collana ??): 'Inizialmente tutti pensavano che l'Ucraina sarebbe caduta in pochi giorni di fronte a… - NicolaPorro : #Sanzioni alla #Russia? Così stanno colpendo le aziende italiane: il dato è rilevante ?? - La_Ri71 : E no; non sono né una crocerossina né un’esagerata. Sono una prof. Che ama allo strazio ciò che fa e per chi lo fa.… - M_Monzani : Non so perché ci sono così tante persone che vedono antitetici fenomeni assolutamente compatibili. Nessuno mette in… - Quintarelli_A : @AlessiaDream001 @FilBarbera Si si ... Ma ricordati che i partigiani stanno facendo i partigiani sempre con il culo… -