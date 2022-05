Sta per essere prodotta in serie la prossima Xiaomi Mi Band 7 (Di giovedì 5 maggio 2022) Ormai dall’uscita della Xiaomi Mi Band 6 è passato quasi un anno, ed è quindi lecito iniziare a parlare concretamente della Xiaomi Mi Band 7, il suo diretto successore. Mukul Sharma attraverso Twitter ha confermato che il prossimo braccialetto intelligente è pronto per essere prodotto in massa in Europa ed in Asia, a conferma del lancio imminente (qualcuno aveva perfino ipotizzato il dispositivo potesse essere presentato il 10 maggio). La Xiaomi Mi Band 7 dovrebbe includere uno schermo più grande, con AOD e GPS integrato. Non è tutto, in quanto il braccialetto di prossima produzione monterà probabilmente anche una batteria più capiente, con un’autonomia addirittura raddoppiata rispetto alla precedente Xiaomi Mi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Ormai dall’uscita dellaMi6 è passato quasi un anno, ed è quindi lecito iniziare a parlare concretamente dellaMi7, il suo diretto successore. Mukul Sharma attraverso Twitter ha confermato che il prossimo braccialetto intelligente è pronto perprodotto in massa in Europa ed in Asia, a conferma del lancio imminente (qualcuno aveva perfino ipotizzato il dispositivo potessepresentato il 10 maggio). LaMi7 dovrebbe includere uno schermo più grande, con AOD e GPS integrato. Non è tutto, in quanto il braccialetto diproduzione monterà probabilmente anche una batteria più capiente, con un’autonomia addirittura raddoppiata rispetto alla precedenteMi ...

Advertising

andreapurgatori : Un po’ di onestà. Se #Putin e #Zelensky non vogliono un negoziato, nemmeno l’Occidente sta facendo nulla per una so… - TV8it : E allora se ci siete... Fate un bel RT di questo: TUTTI SU TV8 PERCHÉ #NAMETHATTUNE STA PER COMINCIARE! ?????? - SCBastia : ?? ????.????.???? ?? Stu ghjovi, u 5 di maghju di u 2022, cummemuremu u 3??0??esimu anniversariu di u drama di Furiani…… - artfulmin : @pecoradiseokmin amo sono le pcs del musical che sta facendo in leva .... e ad ogni spettacolo ci sono nuove pcs, p… - PanPanVittoria : @miano690 @ricomanfredi @borghi_claudio @AntonioSocci1 Esatto la lega sta in un governo per cercare di minimizzarne… -