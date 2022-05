Roma-Abraham | la rete non basta | arriva la frecciata a sorpresa

(Di giovedì 5 maggio 2022) Lavola in finale di Conference League, grazie ad un super-. Ladell’inglese non, l’annuncio di Mourinho lo gela. Lavola in finale di Conferenze League e mette nel mirino la partitissima di Tirana contro il Feyenoord, in programma il 25 maggio. Un risultato storico per i giallorossi, a secco da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Eurosport_IT : ROMA IN FINALEEEEEEEEE! ?????? Dopo l'1-1 dell'andata all'Olimpico decide il gol di Abraham, Leicester eliminato: i… - SkySport : ROMA-LEICESTER 1-0 Risultato finale ? ? #Abraham (11') ? ? - Gazzetta_it : Abraham di testa fa sognare la Roma: Mou in finale, sfiderà il Feyenoord #RomaLeicester - RomaClubCa : S I A M O I N F I N A L E ???? ?? Abraham @ Stadio Olimpico, Roma - Cibermatico : Momento più alto della telecronaca di #RomaLCFC - Marchegiani: Zaniolo gioca troppo sulla fascia e lascia solo Abr… -

- Lavola in finale di Conference League. Festa grande all'Olimpico dove la squadra di José Mourinho ha battuto il Leicester 1 - 0 grazie alla rete di, aggiudicandosi quindi la doppia sfida e ...AGI - Nella bolgia dell'Olimpico fa festa la, che supera per 1 - 0 il Leicester grazie a un gol nei primi minuti e stacca così il pass per ...l'obiettivo grazie alla rete dell'inglese, ...Josè Mourinho riporta la Roma in finale di una competizione europea 31 anni dopo ... i sostituti hanno caratteristiche diverse”. ABRAHAM - “Mi rifiuto di parlare bene di lui, può fare meglio e lo sa.È successo: la Roma, in vantaggio fin dal primo tempo, vola in Albania il prossimo 25 maggio per la finale della UEFA Conference League, alla sua prima edizione, dopo aver battuto il Leicester. Dopo a ...