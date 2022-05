Obbligo mascherine al chiuso, De Luca contro tutti: pronta ordinanza per negozi e supermercati (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Obbligo mascherine al chiuso da prorogare ancora per Vincenzo De Luca, come riporta Adnkronos. Obbligo mascherine perpetuo, secondo Vincenzo De Luca L’Obbligo delle mascherine al chiuso piace particolarmente a Vincenzo De Luca, e la cosa non ci sorprende per nulla. In discussione al momento è infatti un’ordinanza della Regione Campania per l’utilizzo dello strumento in contesti di “assembramento”. Il presidente della Regione stessa lo annuncia in un incontro con gli operatori della Cultura al Museo archeologico nazionale di Napoli. Il testo dovrebbe essere fimarto e pubblicato “oggi o forse domani”. Esso prevede che “rimane obbligatorio l’uso della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag –alda prorogare ancora per Vincenzo De, come riporta Adnkronos.perpetuo, secondo Vincenzo DeL’dellealpiace particolarmente a Vincenzo De, e la cosa non ci sorprende per nulla. In discussione al momento è infatti un’della Regione Campania per l’utilizzo dello strumento in contesti di “assembramento”. Il presidente della Regione stessa lo annuncia in un incon gli operatori della Cultura al Museo archeologico nazionale di Napoli. Il testo dovrebbe essere fimarto e pubblicato “oggi o forse domani”. Esso prevede che “rimane obbligatorio l’uso della ...

