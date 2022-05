Milan, Lippi: “I rossoneri hanno superato la squadra di Inzaghi” (Di giovedì 5 maggio 2022) Milan, Lippi- Come riporta la Gazzetta Dello Sport nella grande Intervista a Lippi, il mister nel corso dei mesi ha visto il Milan favorita per lo scudetto. LE SUE PAROLE “Negli ultimi due mesi ero sicuro che l’Inter ce l’avrebbe fatta. Mi sembrava la favorita, la più determinata, ma Bologna ha cambiato tutto. Lo meriterebbero entrambe, ma adesso dico Milan. Pioli mi piace perché bada al sodo, ha un’ottima organizzazione, fa gruppo, trasmette serenità. Ma non condivido le critiche a Inzaghi: è un ottimo gestore delle risorse tecniche. Ha sbagliato una partita, ma il Bologna ha messo in difficoltà tutte le grandi. E poi ha quattro attaccanti che non ha nessuno”. Nelle parole del mister si evince come il calcio sia cambiato e abbia subito la sua rivoluzione dove il modo di fare questo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 5 maggio 2022)- Come riporta la Gazzetta Dello Sport nella grande Intervista a, il mister nel corso dei mesi ha visto ilfavorita per lo scudetto. LE SUE PAROLE “Negli ultimi due mesi ero sicuro che l’Inter ce l’avrebbe fatta. Mi sembrava la favorita, la più determinata, ma Bologna ha cambiato tutto. Lo meriterebbero entrambe, ma adesso dico. Pioli mi piace perché bada al sodo, ha un’ottima organizzazione, fa gruppo, trasmette serenità. Ma non condivido le critiche a: è un ottimo gestore delle risorse tecniche. Ha sbagliato una partita, ma il Bologna ha messo in difficoltà tutte le grandi. E poi ha quattro attaccanti che non ha nessuno”. Nelle parole del mister si evince come il calcio sia cambiato e abbia subito la sua rivoluzione dove il modo di fare questo ...

