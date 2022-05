Martina Colombari, doppia confessione: attacco alla Arcuri e flirt con Jovanotti (Di giovedì 5 maggio 2022) Martina Colombari, showgirl, nell’intervista a Grazia si è lasciata andare a confessioni inedite: cosa ha detto Martina Colombari si è messa a nudo. La showgirl ha raccontato tutti i segreti della sua vita, dal matrimonio al rapporto con il figlio senza tralasciare i dettagli della sua vita professionale. Martina Colombari (Fonte: Instagram)Non solo rivelazioni sulla vita privata, ma la donna si ha fatto trapelare rivelazioni riguardo la propria vita lavorativa e il rapporto con i colleghi. La prima ad essere stata punzecchiata è stata Manuela Arcuri, con la quale ha condiviso il set della serie televisiva Carabinieri. Lo show, andato in onda dal 2002 al 2008, vedeva tra i suoi protagonisti proprio Martina Colombari ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 maggio 2022), showgirl, nell’intervista a Grazia si è lasciata andare a confessioni inedite: cosa ha dettosi è messa a nudo. La showgirl ha raccontato tutti i segreti della sua vita, dal matrimonio al rapporto con il figlio senza tralasciare i dettagli della sua vita professionale.(Fonte: Instagram)Non solo rivelazioni sulla vita privata, ma la donna si ha fatto trapelare rivelazioni riguardo la propria vita lavorativa e il rapporto con i colleghi. La prima ad essere stata punzecchiata è stata Manuela, con la quale ha condiviso il set della serie televisiva Carabinieri. Lo show, andato in onda dal 2002 al 2008, vedeva tra i suoi protagonisti proprio...

