Isola dei Famosi 2022, Roger Balduino è indeciso: 'Non so chi scegliere tra Estefania e Beatriz' (Di giovedì 5 maggio 2022) Pensava di aver chiuso con il passato, di essersi buttato alle spalle la storia d'amore con Beatriz Marino e in Honduras, sull'Isola dei Famosi, ha conosciuto la modella Estefania Bernal. Tra baci passionali e carezze, ma la presenza della relazione precedente si fa ingombrante. Ora ancora di più per Roger Balduino, il modello brasiliano che da qualche giorno sta convivendo sulla Playa con l'ex compagna, sbarcata lì durante la scorsa puntata. Ed ecco che l'amore per Estefania, nato da poco, inizia a vacillare. View this post on Instagram A post shared by Mediaset Infinity (@mediasetinfinity) Roger Balduino tra Estefania e Beatriz: stasera il confronto all'Isola dei ...

