(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - Sul"c'è un certo ritardo degli Stati singoli e della comunità internazionale, c'è un vero, bisogna fare in modo diquesto, per mettere delle regole che incoraggino lo sviluppo della scienza, della tecnologia, ma garantendo sempre che al centro ci siano le persone". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento europeo.

Advertising

TV7Benevento : Internet: Mattarella, 'colmare vuoto normativo su digitale' - -

Liberoquotidiano.it

Utenti arrestati,point chiusi, chat room controllate, blog cancellati, siti bloccati, ... bensì del presidente della Repubblica Sergio, dette ieri in occasione della Giornata ...'Per questa ragione, i canali di comunicazione dell'Osservatorio, incluso il sito'..., il lavoro non può essere gioco d'azzardo letale. Obiettivo è 'zero morti' 1° maggio. Sbarra (... Internet: Mattarella, 'colmare vuoto normativo su digitale' Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale, insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, gli studenti delle scuole ambasciatrici ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola hanno incontrato al Quirinale gli studenti delle scuole ambasciatrici del Parlamento Europeo ...