Insinna è Maglio, con ‘A Muso Duro’ su Rai1 (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Flavio Insinna torna alla fiction da protagonista con ‘A Muso Duro’, la nuova fiction di Rai1 diretta da Marco Pontecorvo, per raccontare la storia di quelle che saranno riconosciute come le prime Paralimpiadi che si svolsero a Roma nel 1960. Nel tv movie, in onda lunedì 16 maggio in prime time, l’attore e conduttore vestirà i panni di Antonio Maglio, un medico illuminato che prendendo spunto dagli studi e dalle metodologie del Prof. Guttmann sul recupero dei paraplegici, tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, diede speranza e dignità alle persone disabili che, fino a quel momento, giacevano in un letto di ospedale, nascosti agli altri, alla società esterna. ‘A Muso Duro’ è ”una storia di riscatto e di rinascita positiva – spiega Pontecorvo nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – Flaviotorna alla fiction da protagonista con ‘A, la nuova fiction didiretta da Marco Pontecorvo, per raccontare la storia di quelle che saranno riconosciute come le prime Paralimpiadi che si svolsero a Roma nel 1960. Nel tv movie, in onda lunedì 16 maggio in prime time, l’attore e conduttore vestirà i panni di Antonio, un medico illuminato che prendendo spunto dagli studi e dalle metodologie del Prof. Guttmann sul recupero dei paraplegici, tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ’60, diede speranza e dignità alle persone disabili che, fino a quel momento, giacevano in un letto di ospedale, nascosti agli altri, alla società esterna. ‘Aè ”una storia di riscatto e di rinascita positiva – spiega Pontecorvo nel ...

Advertising

StraNotizie : Insinna è Maglio, con 'A Muso Duro' su Rai1 - ABoenco : RT @LaVeritaWeb: Domani in prima serata su RaiUno la storia di Antonio Maglio, il medico e dirigente dell’Inail cui si deve l’organizzazion… - Veleno_Q_B : RT @LaVeritaWeb: Domani in prima serata su RaiUno la storia di Antonio Maglio, il medico e dirigente dell’Inail cui si deve l’organizzazion… - LaVeritaWeb : Domani in prima serata su RaiUno la storia di Antonio Maglio, il medico e dirigente dell’Inail cui si deve l’organi… - Susanna05662273 : RT @ZicaEliana: Flavio Insinna con il Presidente del Comitato Paralimpico Luca Pancalli per la prima del Film TV'A MUSO DURO',la storia del… -