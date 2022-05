(Di giovedì 5 maggio 2022) Puoi aver giocato in squadre prestigiose, dal Barcellona al Paris Saint Germain, puoi essere il giocatore più titolato al mondo, eppure può sempre mancarti qualcosa. E lo si capisce guardandoCrazy Dream, il docu-film che ha come protagonista il campione brasiliano, i cui episodi sono già disponibili su FIFA+, una piattaforma digitale creata per collegare gratuitamente gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Il Crazy Dream diIl suosi chiama Qatar 2022, il Mondiale che inizierà il prossimo 21 novembre, un obiettivo che lo ha portato a scelte coraggiose e a cambiamenti di vita radicali: «L'obiettivo che volevamo raggiungere era quello di dimostrare come si può raggiungere un obiettivo tanto importante anche in età avanzata», ...

Advertising

annamariarossin : RT @ManfrediPotenti: ??SEMPRE MENO UN SOGNO, SEMPRE PIÙ UNA SOLIDA REALTÀ... TORNA IL TAYCOON !! Pace ed equilibrio, contro la folle corsa… - carmenvanetti1 : RT @ManfrediPotenti: ??SEMPRE MENO UN SOGNO, SEMPRE PIÙ UNA SOLIDA REALTÀ... TORNA IL TAYCOON !! Pace ed equilibrio, contro la folle corsa… - GianniVezzani1 : RT @ManfrediPotenti: ??SEMPRE MENO UN SOGNO, SEMPRE PIÙ UNA SOLIDA REALTÀ... TORNA IL TAYCOON !! Pace ed equilibrio, contro la folle corsa… - dilio_bianchi : RT @ManfrediPotenti: ??SEMPRE MENO UN SOGNO, SEMPRE PIÙ UNA SOLIDA REALTÀ... TORNA IL TAYCOON !! Pace ed equilibrio, contro la folle corsa… - ManfrediPotenti : RT @ManfrediPotenti: ??SEMPRE MENO UN SOGNO, SEMPRE PIÙ UNA SOLIDA REALTÀ... TORNA IL TAYCOON !! Pace ed equilibrio, contro la folle corsa… -

GQ Italia

Grande protagonista dellaedizione del 2020 (vinta dalla meteora Tao Geoghegan Hart ) fu ...cullato in particolare dopo la maglia gialla indossata nel Tour del 2019 . Il tempo rema invece ...L'ultima spesaproprio qualche mese fa, quando staccò un assegno da 117 milioni di euro (... per non trasformare (se non l'ha già fatto) ilin un'ossessione pericolosa e irraggiungibile. ... Il folle sogno di Dani Alves, protagonista di Dani Crazy Dream su FiFA+ Il suo folle sogno si chiama Qatar 2022, il Mondiale che inizierà il prossimo 21 novembre, un obiettivo che lo ha portato a scelte coraggiose e a cambiamenti di vita radicali: «L'obiettivo che ...ROMA - Lino Banfi, 86 anni a luglio, torna al cinema da protagonista in Vecchie canaglie (oggi in sala), commedia amara e folle, in cui un gruppo di vecchietti ... Andando avanti con la carriera si ...