(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMontesarchio (Bn) – Nell’ambito dell’attività preventiva e controllo del territorio dei Reparti del Comando Provinciale di Benevento, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montesarchio nel corso di un posto di controllo alla circolazione stradale, nel tardo pomeriggio di ieri traevano in arresto per “al fine didi sostanze stupefacenti” un cinquantatreenne della provincia di Frosinone e una trentaseienne della provincia di Macerata i quali notati procedere ad un’andatura sostenuta nel centro abitato venivano fermati controllati a bordo di un’autovettura Alfa Romeo. Al controllo dei militari gli occupanti apparivano in forte stato d’agitazione ed infatti una successiva approfondita perquisizione del veicolo consentiva di rinvenire abilmente occultato nel sedile posteriore un ...

Advertising

anteprima24 : ** #Detenzione ai fini di #Spaccio: arrestati due uomini in Valle Caudina ** - himeralive : I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bagheria hanno tratto in arresto due uomini di… - anccarsoliaq1 : RT @GDS_it: I #carabinieri di Bagheria hanno arrestato tre giovani (due uomini di 27 e 23 anni e una donna di 28), tutti residenti a Castel… - RCN_101 : #CoriglianoRossano Gli agenti di Polizia lo avevano notato mentre cedeva a un’altra persona un involucro. -

AvellinoToday

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica una diciottenne peraidi spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera l'equipaggio di una volante nel corso di una perquisizione eseguita nell'abitazione della ragazza, ubicata nel centro storico di ...Il 25enne, invece, è stato deferito presso l'Autorità Giudiziaria per il reato didi spaccio di sostanza stupefacente. Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: in arresto 32enne Non si sono fermati durante un posto di controllo operato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Bagheria. Dentro l'abitazione ottomila euro in contanti e diverse cateni ...La polizia di Stato ha arrestato e posto ai domiciliari a Trebisacce un uomo di 40 anni con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.