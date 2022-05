Concorso straordinario 2020, pubblicate le tracce delle prove scritte (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ministero pubblica le tracce delle prove scritte del Concorso straordinario svoltosi lo scorso anno, decreto dipartimentale 510/2020, come modificato dal dd 783/2020, procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Ministero pubblica ledelsvoltosi lo scorso anno, decreto dipartimentale 510/, come modificato dal dd 783/, procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno L'articolo .

