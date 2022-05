Alessandro Orsini e la guerra in Ucraina | «Non è un esperto e non ha titoli per parlare del conflitto»

Leggi su open.online

(Di giovedì 5 maggio 2022) A proposito di complessità, oggi Claudio Gatti su La Stampa parla di. Il professore associato di sociologia generale all’Università Luiss di Roma, finito nelle polemiche prima per il suo contratto con la trasmissione Rai Cartabianca e poi per le dichiarazioni sulla felicità del nonno durante il fascismo e l’invasione della Polonia, è davvero undellain? Secondo Francesco Ramella, collega all’università di Torino, non molto: «Dietro l’assertività di, nei Cv che ho potuto visionare online non trovo una singola pubblicazione scientifica sulla materia in cui si cimenta in Tv. Allora mi domando: lo si invita per l’originalità o la profondità del suo sapere scientifico, o perché sa creare un meccanismo morboso di attenzione mediatica?» ...