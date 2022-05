Uomini e Donne, Maria De Filippi spiazza Diego Tavani: ''Per me puoi andartene'' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Maria De Filippi interviene e fa ragionare Diego Tavani, che chiede ad Aneta di lasciare insieme il programma. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella puntata di, in onda oggi su Canale5,Deinterviene e fa ragionare, che chiede ad Aneta di lasciare insieme il programma.

Advertising

poliziadistato : Auguri alle donne ed agli uomini dell' @Esercito Italiano che oggi festeggia il 161° anniversario della fondazione.… - guerini_lorenzo : In prima linea ogni giorno per la difesa del Paese e della stabilità internazionale: è l’impegno portato avanti con… - robertapinotti : Oggi alla celebrazione del 161° anniversario dell’@Esercito. Come sempre, anche in questi anni difficili la dedizio… - 4thdoctor_scarf : @Laurapisanu3 @MadameA02 Questa cosa succede sempre e solo quando sono donne ad uccidere uomini. ?? - DvDannato : @KGnorri @GiulianoPennad1 @BrutalDeluxe2 @sregolatore Evitiamo anche la solita lagna del 'ma gli uomini non voglion… -