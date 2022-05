Ultime Notizie – Ismea al Macfrut | investire su aggregazione | qualità e logistica nell’ortofrutta

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Un comparto che vale il 10% della Sau italiana, un sistema di Op che storicamente fa della filiera ortofrutticola una delle più organizzate; un valore alla produzione delle indicazioni geografiche di circa 400 milioni di euro per 550mila tonnellate annue di prodotto certificato; un export cresciuto quasi del 20% dal 2015 con un incremento dell’avanzo commerciale del 35% nello stesso periodo: a fronte di questi numeri, il sistema-ortofrutta in Italia deve affrontare le sfide costituite dall’aumento dei costi di produzione, che fra carburanti, fertilizzanti e energia elettrica, a marzo 2022 fa segnare un +21% su base annua, e un +12% rispetto al dicembre 2021. Sul mercato, il confronto del primo trimestre 2022 con l’analogo periodo del 2021, rispecchiando l’aumento dei costi di produzione, fa rilevare un’accelerazione dei prezzi dell’ortofrutta al dettaglio e una contrazione dei volumi ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - SkySport : Stefano Tacconi resta grave, il bollettino medico: 'Siamo nella fase più complicata' #SkySport #Tacconi - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - zazoomblog : Ultime Notizie – Cibus Assobibe: con rincari e nuove tasse a rischio filiera bevande - #Ultime #Notizie #Cibus… - AnsaValledAosta : Covid, salgono a 27 i ricoverati al Parini. Nelle ultime 24 ore 70 nuovi positivi e 40 guarigioni #ANSA -

Il Sole 24 ORE

Soncin dopo la Juve ha cercato di lavorare sulle palle inattive, che prima delledue gare erano un punto di forza della squadra. Oltre a questo, attenzione è sul gigante Duric: "Penso non ...Sulla base delleindiscrezioni emerse le parti avrebbero siglato un'intesa per una cifra tra ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSEGUICI QUI Facebook Twitter Whatsapp ... Ucraina ultime notizie. Russi hanno fatto irruzione in Azovstal, scontri in corso. Cremlino: nessun ... Gli imputati, nel maltrattare gli ospiti della casa famiglia 'Il Fornello' di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) "hanno fatto leva proprio sulla specifica condizione di provata... Leggi tutta la ...(Virgilio Notizie) È quanto è stato deciso dall'incontro al ministero del Lavoro con le parti sociali e l'Inail. «I protocolli - aggiunge - sono stati in grado di garantire il lavoro e la sicurezza ...