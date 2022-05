Serie C 2021/2022, primo turno playoff Nazionali: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il tabellone e gli accoppiamenti del primo turno dei playoff Nazionali di Serie 2021/2022. Saranno dieci le squadre partecipanti: le sei provenienti dai playoff dei gironi, le tre terze classificate nella regular season (Feralpisalò, Cesena, Palermo) e il Renate, subentrata al posto del Padova, vincitore della Coppa Italia Serie C. Queste ultime quattro squadre insieme a quella che, tra le 6 vincitrici dei playoff del girone, risulterà meglio classificata, disputeranno la gara di ritorno in casa. Appuntamento domenica 8 maggio con le gare di andata, mentre i ritorni sono in programma giovedì 12 maggio. Di seguito il tabellone ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ile glideldeidi. Saranno dieci le squadre partecipanti: le sei provenienti daidei gironi, le tre terze classificate nella regular season (Feralpisalò, Cesena, Palermo) e il Renate, subentrata al posto del Padova, vincitore della Coppa ItaliaC. Queste ultime quattro squadre insieme a quella che, tra le 6 vincitrici deidel girone, risulterà meglio classificata, disputeranno la gara di ritorno in casa. Appuntamento domenica 8 maggio con le gare di andata, mentre i ritorni sono in programma giovedì 12 maggio. Di seguito il...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’#economia attraversa una fase di rallentamento, non di recessione. Mentre sul mercato del lavo… - Lega_B : Presentata la Coppa Nexus ?? Il trofeo verrà assegnato alla squadra vincitrice della #SerieBKT 2021/2022. Nexus sig… - Eurosport_IT : 'Il paziente sta attraversando il periodo più critico'. Forza Stefano, non smettere di lottare ?? #Tacconi - IlCuoioedi : ???Gli inserti erano stati pubblicati con il @CorSport nel maggio 2021. A quella serie si è poi aggiunta la caricatu… - favolafrancis : RT @Eurosport_IT: 'Il paziente sta attraversando il periodo più critico'. Forza Stefano, non smettere di lottare ?? #Tacconi https://t.c… -