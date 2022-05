Se va via Ospina | valutati due profili di esperienza | giocano in Serie A

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Napoli di qui a breve sarà chiamato a sciogliere le riserve sul futuro dei due portiere Davide Alex Meret, entrambi alle prese con le trattative del rinnovo contrattuale, con allegati valutazioni e riflessioni che ne conseguono. La società azzurra, infatti, non ha ancora preso una scelta definitiva sui due estremi difensori, rendendo impossibile quasi escludere ogni scenario. Proprio in mattinata, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha parlato del possibile assalto a Marco Carnesecchi. qualora dovesse essere Meret a lasciare l’azzurro. Ma il talento di proprietà dell’Atalanta, ora in prestito alla Cremonese, non è l’unico nome tenuto in considerazione dalla dirigenza. Alex Meret (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)Si pensa anche a Sirigu e Sportiello, le ultime Il Napoli, infatti, non esclude l’eventualità che sia ...

Malcuit, Ghoulam e Insignea scadenza.è ancora una riflessione. Mertens una trattativa che non è soltanto sentimento. Ci sono parametri, aspettative. C'è una consapevolezza che è nei ...Quella più grande sarà la partenza di Insigne, andrannoanche giocatori come Ghoulam e Malcuit, il contratto diè in scadenza, il futuro di Meret e Fabián Ruiz fortemente in dubbio e in ... Ultime mercato Napoli: se va via Ospina, valutati due profili d'esperienza Ospina e Meret non saranno più compagni di squadra al Napoli. E' l'orientamento attuale degli azzurri che vogliono eliminare dalla prossima stagione un dualismo tra i pali che ha portato più disagio ...Non è neppure giusto invocare Ospina, il colombiano portiere titolare del Napoli ... Il portiere, riserva di Handanovic, tenta lo stop, ma inciampa in un mezzo liscio, la palla fugge via, e Sansone, ...