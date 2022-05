Rai: Sangiuliano da Fdi? Dovrà dare spiegazioni, vedremo (Di mercoledì 4 maggio 2022) "La procedura è stata rispettata" ma "c'è stata una differenza tra la richiesta e la prestazione eseguita". Lo ha detto l'ad Carlo Fuortes della Rai rispondendo, in audizione in commissione di Vigilanza Rai, ad alcune domande sulla partecipazione del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia."C'è in azienda la policy che riguarda la richiesta di permessi esterni e il direttore Sangiuliano ha fatto richiesta per una moderazione a un dibattito per la conferenza programmatica di Fdi. Ho parlato con lui, lui ha detto che non era una moderazione", ha aggiunto Fuortes. "Come accade in una qualsiasi azienda ho seguito le regole aziendali, ho mandato la richiesta di verificare l'accaduto, si chiederanno spiegazioni al direttore che le Dovrà dare ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 4 maggio 2022) "La procedura è stata rispettata" ma "c'è stata una differenza tra la richiesta e la prestazione eseguita". Lo ha detto l'ad Carlo Fuortes della Rai rispondendo, in audizione in commissione di Vigilanza Rai, ad alcune domande sulla partecipazione del direttore del Tg2 Gennaroalla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia."C'è in azienda la policy che riguarda la richiesta di permessi esterni e il direttoreha fatto richiesta per una moderazione a un dibattito per la conferenza programmatica di. Ho parlato con lui, lui ha detto che non era una moderazione", ha aggiunto Fuortes. "Come accade in una qualsiasi azienda ho seguito le regole aziendali, ho mandato la richiesta di verificare l'accaduto, si chiederannoal direttore che le...

Advertising

valeriafedeli : Grave, improprio e inedito. Ci sono solo tre parole per definire il comizio politico tenuto dal direttore del Tg2 S… - GiusCandela : Non solo Sangiuliano, come segnala Tvblog all'evento di Fratelli d'Italia anche Mellone, Corsini e Petracca, rispet… - repubblica : Rai, Pd e Iv criticano l'intervento del direttore del Tg2 Sangiuliano alla convention di Meloni: 'Caso senza preced… - ManginiE : RT @globalistIT: - jadarf1 : RT @globalistIT: -