Professionismo femminile, Malagò: “C’è discriminazione, perché Goggia o Egonu non possono esserlo?” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Complimenti alla Federcalcio, ha mosso le acque, ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c’è un problema: i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società. E poi c’è una vera discriminazione all’interno del mondo femminile: il Professionismo vale solo per le calciatrici? perché la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è professionista e non devono esserlo Federica Pellegrini, Sofia Goggia o Paola Egonu? È un discorso che non si può sentire”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò durante il Consiglio nazionale al Salone d’Onore di Palazzo H, al Foro Italico. Prende la parola anche il presidente della Fip, Gianni ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Complimenti alla Federcalcio, ha mosso le acque, ha tirato un sasso nello stagno riconoscendo le atlete tesserate in Serie A come professioniste. Ma c’è un problema: i fondi stanziati non sono sufficienti neppure per la prima stagione e dunque tutto va a carico delle società. E poi c’è una veraall’interno del mondo: ilvale solo per le calciatrici?la ventunesima giocatrice del Tavagnacco è professionista e non devonoFederica Pellegrini, Sofiao Paola? È un discorso che non si può sentire”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovannidurante il Consiglio nazionale al Salone d’Onore di Palazzo H, al Foro Italico. Prende la parola anche il presidente della Fip, Gianni ...

