Paul Mescal: "Il Met Gala è la cosa più aliena che abbia mai fatto." (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'attore irlandese Paul Mescal ha avuto il suo Met Gala-debutto ieri sera insieme alla sua fidanzata, la musicista Phoebe Bridgers, dopo la loro prima uscita pubblica alla fine del 2021 al LACMA Art + Film Gala. Prima della sua partecipazione all'evento più chiacchierato dell'industria della moda, la star di Normal People ha fatto una telefonata in esclusiva con GQ. "Attualmente sto camminando per Central Park da solo", ha detto il 26enne Mescal, che ora vive negli Stati Uniti. "A breve mi dedicherò al grooming, sono circa le 14:30 qui e l'evento inizierà tra poche ore". "Sono incredibilmente nervoso, ma anche molto eccitato". Ha detto Mescal dell'evento. "C'è una grande energia qui a New York City, puoi davvero sentirla nell'aria. Il Met Gala è la ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'attore irlandeseha avuto il suo Met-debutto ieri sera insieme alla sua fidanzata, la musicista Phoebe Bridgers, dopo la loro prima uscita pubblica alla fine del 2021 al LACMA Art + Film. Prima della sua partecipazione all'evento più chiacchierato dell'industria della moda, la star di Normal People hauna telefonata in esclusiva con GQ. "Attualmente sto camminando per Central Park da solo", ha detto il 26enne, che ora vive negli Stati Uniti. "A breve mi dedicherò al grooming, sono circa le 14:30 qui e l'evento inizierà tra poche ore". "Sono incredibilmente nervoso, ma anche molto eccitato". Ha dettodell'evento. "C'è una grande energia qui a New York City, puoi davvero sentirla nell'aria. Il Metè la ...

